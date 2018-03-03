رياح مدمرة وفيضانات تضرب أجزاء من الساحل الشرقي للولايات المتحدة

واشنطن(صدى):

ضربت العاصفة ” رايلي ” بقوة أجزاءً كبيرة من الساحل الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية مصطحبة معها رياحًا مدمرة وفيضانات ساحلية وثلوجًا كثيفة، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن نحو 900 ألف نسمة.

وتشتد العاصفة التي تحمل رياح الأعاصير في بعض المناطق بسرعة لتصل إلى ما يسميه علماء الأرصاد الجوية بـ ” الإعصار القنبلة ” ، حيث أصدرت دائرة الأرصاد الجوية الوطنية تحذيرات عن أحوال جوية شديدة السوء.

وانقطعت الكهرباء عن نحو 900 ألف نسمة من ميشيغان إلى كارولينا الشمالية في وقت أغلقت المكاتب الفيدرالية في واشنطن أبوابها، فيما تسببت العاصفة باقتلاع أشجار وسقوط خطوط إمداد على المنازل والمركبات.

كما جرى إلغاء أكثر من 2100 رحلة طيران، معظمها في شمال- شرق البلاد.