انتشار الأوبئة والأمراض المزمنة في سجون ميليشيا الحوثي

فهمي محمد(صدى):

أكد بيان لرابطة أمهات المختطفين اليمنيين، أمس الجمعة، على انتشار الأوبئة والأمراض الجلدية المزمنة في سجون ميليشيا الحوثي بمحافظة إب، حيث الإهمال الصحي المتعمد ضد المختطفين في سجونهم، ووضع العشرات منهم داخل زنزانة واحدة.

وأوضح البيان أن عدم تحرك المنظمات الحقوقية والإنسانية تجاه هذه الانتهاكات الممنهجة تزيد من مخاوف أهالي المختطفين والمخفيين قسراً من فقدان ذويهم داخل السجون.

وطالبت الرابطة في بيانها المنظمات المهتمة بحقوق الإنسان بزيارة جميع السجون في المحافظة وفي مقدمتها سجن الأمن السياسي ،وغيرها من السجون السرية، والاطلاع على أحوال المختطفين.