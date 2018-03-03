ورشة عمل حول إمكانية تمويل كرسي علمي بجامعة الملك فيصل

نايف السالم(صدى):

نظمت جامعة الملك فيصل بمحافظة الاحساء بالتعاون مع بنك البلاد أمس، ورشة عمل حول إمكانية تمويل كرسي علمي بالجامعة، بحضور معالي مدير الجامعة الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي ومدير إدارة الحسابات الحكومية والجمعيات الخيرية ببنك البلاد فواز بن عبدالعزيز الشبيلي، وذلك بمبنى كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع بالجامعة.

وأكد الدكتور العوهلي سعي الجامعة للارتقاء بالشراكات الاستراتيجية النوعية والتحليق بها نحو فضاءات أرحب تشمل كافة المجالات وخاصة الاستثمارية منها، لا سيما وأن الجامعة مقبلة – بمشيئة الله – على هوية جديدة، وفي صدد التوحد مع شركاء حقيقيين فاعلين بما يؤطر خططها التطويرية ويدعم انطلاقتها نحو المستقبل بفكر مهني تخطيطي تقويمي يحقق الأهداف العملاقة المرجوة.

وأشار إلى إنشاء حزمة من المشاريع التنموية التطويرية بالجامعة ودعمها بملايين الريالات كصندوق الوقف للاستثمار وواحة الأحساء للابتكار والتقنية ومركز ريادة الأعمال ومركز كلية الحقوق والمعامل المركزية وعدد من المراكز التي هي برسم الإنشاء مما يفعّل دورها التعليمي والبحثي والاستثماري.

بدوره قدم عميد كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع والمشرف العام على الإدارة العامة للأصول وتنمية الموارد الدكتور مهنا بن عبدالله الدلامي عرضاً تعريفياً بالمحاور المستهدفة بين الجامعة وبنك البلاد فيما يخص الاستثمار بتطوير أوقاف الجامعة والكراسي العلمية والمسؤولية الاجتماعية ،والخدمات المقدمة لأعضاء الهيئة التدريسية ،والموظفين والطلاب ،وحاضنات الأعمال ،وتمويل مشاريع الإبداع والابتكار البحثية والتنافسية والمجتمعية ،وبرامج الرعاية لبرامج الجامعة الأكاديمية وفعالياتها.

وأكد أن الجامعة مؤهلة بحكم موقعها الجغرافي الاستراتيجي وثرائها المعرفي الأكاديمي والإعلامي وتاريخها العتيد لأفق شاسع من الاستثمارات في كافة المجالات.

وأوصت ورشة العمل على الحرص بتقوية العلاقات الاستراتيجية ووضع مقترحات لمشاريع استثمارية يمولها البنك لتحقيق الأهداف المشتركة ،مع التركيز على المشروعات المتوافقة مع توجهات الدولة المستقبلية كمصانع السيارات وغيرها، وتقديم بعض الخدمات الخاصة بمنسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلاب، وتمويل المشاريع الناشئة وتسهيل عمليات القروض، إضافة إلى الاهتمام بالمراكز البحثية والاستفادة من إمكانات محطة الأبحاث الزراعية والبيطرية في إيجاد مشاريع ذات عائد مالي للطرفين، وطرح المبادرات والمشاريع الإبداعية على البنك لدراسة مدى إمكانية تمويلها.