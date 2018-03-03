تأهُل فريقا الجبلين والوشم إلى دوري الأمير محمد بن سلمان

نواف السالم(صدى):

تأهل فريقا الجبلين والوشم إلى مسابقة دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم للموسم المقبل.

وجاء تأهل الجبلين بعد تصدره المجموعة الأولى لدوري الدرجة الثانية برصيد 36 نقطة بفوزه على نظيره الرياض 2-1 أمس على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي الرياضية بحائل ضمن الجولة 18 والأخيرة للمسابقة.

كما تأهل الوشم بتصدره المجموعة الثانية برصيد 35 نقطة بفوزه في الجولة الأخيرة على مستضيفه فريق وج 2-1 ، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بمحافظة الطائف.