مصرع شخصين في حادث إطلاق نار بسكن للطلاب في أمريكا

واشنطن(صدى):

لقي شخصان مصرعهما بحادث إطلاق نار في أحد المباني الخاصة بسكن الطلاب في جامعة سنترال ميشيغن الأمريكية.

وأوضحت إدارة الجامعة أن إطلاق النار وقع في مجمع ” كامبل هول ” ، مشيرة إلى أن الشرطة دعت الجميع إلى الاحتماء بمكان ما، فيما مايزال المشتبه به طليقًا.

وأكدت شرطة الجامعة أن القتيلين ليسا من طلاب سنترال ميشيغن، مفيدة أن الحادث ربما بدأ نتيجة خلاف منزلي، وأعلنت عدم تسجيل إصابات أخرى.

وقال مسؤولون في مدينة ماونت بليزنت حيث تقع الجامعة، إن المشتبه فيه يعد مسلحًا وخطيرًا.