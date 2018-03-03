تجميد قرار رئيس جواتيمالا بنقل سفارتها من تل أبيب للقدس

القدس(صدى):

بناءا على دعوة قضائية رفعها حقوقيون جواتيماليون، جمدت المحكمة الدستورية العليا في جواتيمالا، أمس الجمعة، قرار رئيس البلاد الذي ينص على نقل سفارة بلادها من تل أبيب إلى القدس.

ونص الحكم على أن قرار الرئيس جيمي موراليس مخالف لدستور البلاد، موضحًا: ” الدعوى القضائية تمت بناءا على دستور البلاد بصفتها دولة علمانية ولا يحق للرئيس ومن منطلقات دينية بحتة أن يتخذ قرارات تتعارض مع الدستور وتضرب التعايش السلمي بين فئات المجتمع ” .

وتعتبر جواتيمالا من بين الدول القليلة التي أيدت قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب في ديسمبر الماضي بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل والبدء في نقل سفارة البلاد إليها.