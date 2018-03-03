القنفذة تحصل على المركز الأول بـ ” الأولمبياد الوطني للتاريخ “

عادل الحربي(صدى):

حصل الطالب فيصل بن مبارك العبدلي من القنفذة على المركز الأول بمسابقة ” الأولمبياد الوطني للتاريخ “، التي نظمتها دارة الملك عبد العزيز بالتعاون مع وزارة التعليم لطلاب وطالبات المرحلة الثانوية العامة.

وتسلم العبدلي مبلغ 50 ألف ريال، فيما حصل بقية المتسابقين – وعددهم 15 طالبًا وطالبة – على مبلغ 10 آلاف ريال لكل واحد، وذلك على مسرح وزارة الثقافة والإعلام بالرياض.

جاء ذلك بحضور كلا من، الأمين العام المكلف لدارة الملك عبد العزيز الدكتور فهد بن عبد الله السماري، والمدير العام للنشاط الطلابي بوزارة التعليم عبد الحميد المسعود، ورئيس اللجنة العلمية للأولمبياد الدكتور زهير الشهري.

وتأتي المسابقة بتنظيم من دارة الملك عبدالعزيز بهدف تعزيز روح الانتماء الوطني، ونشر المعرفة بتاريخ وطننا العزيز، وعمقه الحضاري العربي والإسلامي.