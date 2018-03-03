ولي العهد وسعد الحريري في صورة تخرس أكاذيب الإعلام المضلل

علي القحطاني(صدى):

نشر رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري ، صورة له مع ولي عهد خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله، وسفير خادم الحرمين الشريفين في الولايات المتحدة الامريكية الأمير خالد بن سلمان ، ذلك تزامنًا مع زيارته للرياض.

وتأتي الصورة ردًا على الأكاذيب التي نشرت مؤخرًا حول وجود خلافات بين رئيس الوزراء اللبناني والقيادة الرشيدة، من قبل وسائل إعلام محرضة.

كان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ استقبل الحريري في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض ، وتم استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث مستجدات الأحداث على الساحة اللبنانية.