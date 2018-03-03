الإطاحة بمفحط يروج مقاطعه على ” سناب شات “

نايف السالم(صدى):

تمكنت إدارة مرور المدينة المنورة من إلقاء القبض على عشريني يمارس التفحيط، ويقوم بالترويج لمقاطعه عبر ” سناب شات ” .

وأكدت الإدارة العامة للمرور أنها قامت بالبحث والتحري عن قائد المركبة، إلى أن تمكنت من القبض على الجاني، وجرى حجز المركبة، وإحالة أوراقه إلى الهيئة المرورية لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه.

يأتي ذلك على خلفية المقاطع المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي لقائد مركبة من نوع جيب وهو يقوم بممارسة التفحيط بشكل مستمر في شوارع المدينة المنورة، ويقوم بالترويج لفعلته، وهي تعتبر مخالفة مؤثرة على السلامة العامة، وتعرِّض مستخدمي الطريق للخطر.