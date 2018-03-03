بعد خلو القاعة أمام متحدثة الخارجية القطرية.. مغردون: ” إني أرى جحافل أمامي “

طلال الضوي(صدى):

سخر رواد موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” الجمعة، من خلو القاعة أمام المتحدثة باسم وزارة الخارجية القطرية، وعدم حضور سوى أشخاص يعدون على أصابع اليد في ندوة كانت اعدت لها في جنيف.

وغرد أحد رواد تويتر بمقطع فيديو من فيلم ” مرجان أحمد مرجان ” للفنان المصري عادل إمام، الذي ظهر في أحد مشاهد الفيلم وهو يخاطب المقاعد الخالية في مؤتمر قائلا : ” أيتها الجماهير العريضة .. إني أرى جحافل أمامي ” .

بينما علق آخر قائلا : ” نشكر الحشد الغفير على الإنصات وتسجيل الملاحظات”، وقال آخر: ” انكسرت رقبتها يمين يسار وما فيه إلا واحد ” .

كانت لولوة الخاطر المتحدثة باسم الخارجية القطرية ، عقدت ندوة في جنيف ،على هامش اجتماع مجلس حقوق الإنسان ، لمحاولة استعطاف المشاركين بوضع قطر الذي أصابها نتيجة المقاطعة من قبل الدول الداعية لمكافحة الإرهاب ، في ظل رفضها لتنفيذ أي شروط .