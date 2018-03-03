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تفاصيل جديدة حول الرجل المسن الذي اعتلى منبر الخطبة بينبع

تفاصيل جديدة حول الرجل المسن الذي اعتلى منبر الخطبة بينبع
نايف السالم(صدى):

أكد المتحدث الإعلامي لشرطة المدينة المنورة الرائد حسين القحطاني ، إن واقعة إنزال رجل مسن حاول أن يخطب في المصلين يوم أمس الجمعة ، كانت بأحد مساجد محافظة ينبع ، قبل صلاة الجمعة .

وأشار ” القحطاني ” ، إلى أن الشخص الذي اعتلى المنبر اتضح أنه مواطن في العقد السابع من العمر ، ويعاني من اعتلالات نفسية ، وله سجل طبي في أحد المستشفيات المتخصصة ، حيث تتطلب حالته المتابعة .

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المدينة ، أنه تم تسليم الرجل المسن إلى ذويه لاستكمال العلاج ورعايته .

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