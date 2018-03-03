غرق طفلة في مياه الأمطار بالرياض

عادل الحربي(صدى):

تمكنت فرق الدفاع المدني في محافظة رماح بمنطقة الرياض، من العثور على جثة طفلة غرقت بعد الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة مساء أمس.

وقال المتحدث الرسمي للدفاع المدني في الرياض، محمد الحمادي، بإنه ورد إلى غرفة التحكم والتوجيه في إدارة الدفاع المدني بمحافظة رماح بلاغ الساعة 6:10 م اليوم الجمعة، عن فقدان طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات، وتم انتشال جثة الطفلة بعد أعمال بحث من قِبل فرق وغواصي الدفاع المدني في مياه راكدة في وادي الثمامة ” الغيلانة ” ، الذي يصب في روضة خريم.

ودعا ” الحمداي ” ، الجميع لاتباع الإرشادات الوقائية بعدم الاقتراب من بُطُون الأودية والتجمعات المياه خاصة مع وجود أطفال مرافقين معهم وذلك لسلامتهم.