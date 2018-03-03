بالفيديو.. لقطة وصول السيل لسد الحلوة جنوب الرياض

علي القحطاني(صدى):

تدوال رواد موقع التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، مقطع فيديو يرصد لحظة وصول السيول القادمة من وادي مطعم إلى سد الحلوة بمحافظة حوطة بني تميم جنوب مدينة الرياض.

كما أظهر المقطع عدد من المواطنين وهم يسيرون بسياراتهم أمام السيل الذي كان مندفعا في مجراه بالوادي، في حين كان آخرون يقفون على طرف الوادي.

وأوضح المقطع احتجاز أحد أصحاب مركبات الدفع الرباعي داخل الوادي بعدما أحاط به السيل من جهة اليمين، لكن المتجمهرين أرشدوه إلى حيث يمكنه العبور من أمام السيل قبل أن يحيط به من جميع الجهات.