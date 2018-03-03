جمعية القلب تكرم ” صحة الرياض ” لتميزها في تدريب الانعاش القلبي الرئوي

سعيد العجل(صدى):

كرمت جمعية القلب السعودية اليوم الجمعة بالحفل الافتتاحي للمؤتمرها التاسع والعشرون بالتعاون مع الندوة العلمية الرابعة لطب القلب التداخلي ” صحة الرياض ” نظير تميزها في تدريب الانعاش القلبي الرئوي .

وأوضح مدير ادارة الشؤون الاكاديمية والتدريب بـ ” صحة الرياض ” الدكتور أنور العنزي أن هذا التكريم نتاج عمل دؤوب و متابعة مباشرة من سعادة مدير عام الشؤون الصحية د.ناصر الدوسري بهدف رفع مستوى التأهيل لمنسوبي صحة الرياض ورفدهم بالمتطلبات التدريبية الأساسية والمتقدمة لإنقاذ الحياة ، و العمل على التوسع بالبرامج التدريبة بما ينعكس على تجويد الخدمة المقدمة للمستفيدين من خدماتها .

كما اضاف العنزي أن ” صحة الرياض ” نفذت للعام الفائت ١٤٣٨ عبر مركز تطوير المهارات الفنية ٣٢٠ دورة ، استفاد منها ٢٨٠٠ متدرب من منسوبي صحة الرياض تشمل ( دورة للانعاش القلبي الرئوي الاساسية ، دورة الانعاش القلبي الرئوي المتقدمة ، دورات التخدير الواعي) .