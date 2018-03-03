وفاة مواطن بطلقة أصابت رأسه أثناء تجربة سلاح بسد معارك

سهو الهشال(صدى):

أكد المتحدث الاعلامي بشرطة منطقة الجوف المقدم يزيد بن سعود النومس ، إنه في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم أمس الجمعة ، تلقت شرطة طبرجل من المستشفى العام ، بلاغًا يفيد بإحضار الهلال الأحمر لمواطن متوفى للإسعاف ويرافقه ستة مواطنين بالعقد الثاني من العمر .

وأشار ” النومس ، إلى أنه بمساءلة المرافقين ، أوضحوا أنه أثناء تواجدهم بمنطقة تسمى سد معارك شرق مركز النبك ابو قصر ، قام أحدهم بإعطاء المتوفى سلاحًا من نوع ” شوزن ” لتجربته ، وأثناء ذلك انطلقت طلقة وأصابت المتوفى برأسه .

ولفت المتحدث الإعلامي لشرطة الجوف ، إلى أنه تم إيقاف المرافقين الستة ، وإشعار النيابة العامة بالمحافظة لاتخاذ الإجراءات اللازمة .