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  • نشر : منذ 2 ساعتين
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  • حوادث

وفاة مواطن بطلقة أصابت رأسه أثناء تجربة سلاح بسد معارك

وفاة مواطن بطلقة أصابت رأسه أثناء تجربة سلاح بسد معارك
سهو الهشال(صدى):

أكد المتحدث الاعلامي بشرطة منطقة الجوف المقدم يزيد بن سعود النومس ، إنه في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم أمس الجمعة ، تلقت شرطة طبرجل من المستشفى العام ، بلاغًا يفيد بإحضار الهلال الأحمر لمواطن متوفى للإسعاف ويرافقه ستة مواطنين بالعقد الثاني من العمر .

وأشار ” النومس ، إلى أنه بمساءلة المرافقين ، أوضحوا أنه أثناء تواجدهم بمنطقة تسمى سد معارك شرق مركز النبك ابو قصر ، قام أحدهم بإعطاء المتوفى سلاحًا من نوع ” شوزن ” لتجربته ، وأثناء ذلك انطلقت طلقة وأصابت المتوفى برأسه .

ولفت المتحدث الإعلامي لشرطة الجوف ، إلى أنه تم إيقاف المرافقين الستة ، وإشعار النيابة العامة بالمحافظة لاتخاذ الإجراءات اللازمة .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 1108 ] نشر منذ 41 دقيقة

الله يغفر له ويرحمه،ويصبر أهله، ويحسن عزائهم.

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