غلق باب التقديم للالتحاق ببرنامج الهيئة الملكية لمحافظة العلا للابتعاث

علي القحطاني(صدى):

اختتمت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، اليوم الجمعة، حملتها التعريفية التي أطلقتها الشهر الماضي للتعريف ببرنامج الهيئة للابتعاث، حيث شهدت الحملة إقبالاً مميزاً من كافة فئات المجتمع، لاسيما الطلاب والطالبات والأكاديميين وأولياء الأمور، وهو ما انعكس إيجابياً على ارتفاع نسبة طلبات الالتحاق بالبرنامج.

وقد شهدت الحملة عقد مجموعة من ورش العمل التي حضرها ما يزيد عن 750 شخصاً، حيث استهدفت الطلاب والطالبات والأكاديميين وأولياء الأمور لاستعراض تفاصيل البرنامج والإجابة عن الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بالبرنامج.

كما تم تقديم شرح وافٍ للطلاب والطالبات عن إجراءات التقديم وشروط القبول، وإطلاع الأكاديميين وأولياء الأمور على دورهم البارز في بناء قدرات الطلاب، وإعدادهم للدخول في سوق العمل والمساهمة في تنمية المحافظة، وتزامن إطلاق الحملة مع إطلاق جولات تعريفية في كافة أنحاء المحافظة لتعريف الأهالي ببرنامج الابتعاث، وأبرز المزايا التي يقدمها والإجابة عن الأسئلة والاستفسارات.

من جانبه، نوه عبدالله الخليوي، المشرف العام على برنامج الهيئة الملكية لمحافظة العلا للابتعاث قائلاً: ” إن الإقبال الكبير من قِبل الطلاب والطالبات للالتحاق بالبرنامج لدراسة الدرجات العلمية المدرجة ضمن البرنامج يعكس مدى وعي الأجيال القادمة بقيمة العلم ودوره في تقدم ونمو الحضارات وبناء المجتمعات الحديثة ” .

وأضاف ” الخليوي ” ، بدأنا العمل على فرز ومراجعة كافة الطلبات المقدمة واستكمال كافة الأوراق المطلوبة من المتقدمين للبرنامج؛ استعداداً لإجراء المقابلات مع المرشحين خلال الفترة القادمة التي سوف تحدد المتأهلين للمشاركة في البرنامج الإعدادي الذي يسبق مرحلة الابتعاث.

وأشار ” الخليوي ” ، إلى أن الحملة التعريفية سلطت الضوء على عدة محاور رئيسية منها: دور البرنامج في إعداد الكفاءات القادرة على تطبيق الابتكار وريادة الأعمال لمواكبة خطط التنمية المستقبلية في المحافظة، بالإضافة لتوضيح شروط ومعايير القبول وآلية التقديم على البرنامج، وأبرز المزايا التي يوفرها من خلال المراحل التي يمر بها المبتعث.