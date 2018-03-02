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حساب المواطن يوضح الإجراءات المُتبعة بعد تعديل بيانات الدخل

حساب المواطن يوضح الإجراءات المُتبعة بعد تعديل بيانات الدخل
عادل الحربي(صدى):

أوضحت إدارة برنامج حساب المواطن ، الإجراءات التي تتم بعد تعديل بيانات الدخل ، وتقديم الاعتراض في البرنامج .

وأشار حساب ” خدمة العملاء ” عبر ” تويتر ” ، والتابع لبرنامج حساب المواطن ، ردًا على تساؤل أحد المواطنين ، إلى أنه في حال تم تعديل بيانات الدخل ، سيتم دراسة الاستحقاق مرة أخرى في دورة الدفع القادمة .

ولفت البرنامج ، إلى أن الرد على الاعتراض المقدم بحساب المواطن ، يكون خلال 60 يوم عمل .


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