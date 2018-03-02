بالفيديو.. أمير حائل يمنح ساعته الشخصية لأحد المرضى

علي العنزي(صدى):

قدم الأمير عبدالعزيز بن سعد، أمير حائل، ساعته الشخصية هدية لأحد المرضى من منسوبي الحرس الوطني خلال زيارة قام بها للمستشفى الذي يعالج بها المريض.

وأظهر مقطع فيديو أمير حائل، وهو يزور المستشفى، حيث التقى المريض الذي كان قد علم بزيارته للمستشفى حيث على انتظاره للسلام عليه، في حين أوضح الطبيب المعالج أنه أجريت للمريض أربع عمليات في العظام عقب إفاقته من غيبوبة استمرت لمدة شهر.

وأبدى ” بن سعد ” ، سعادته بخبر تحسن حالة المريض، عقب الحادث، الذي وقع له، وفأجاة بمنحه ساعته الشخصية، وألبسه إياها في يده اليسرى، التي أجرى فيها إحدى العمليات.