توجيهات بحجب الألعاب الإلكترونية التي تثير سلوك العنف والإرهاب

عادل الحربي(صدى):

أكدت مصادر ، على صدور توجيهات بحجب الألعاب الإلكترونية التي تدعوا للعنف والإرهاب ، والتي تتاح للتحميل عبر مواقع إلكترونية ، بعد إثبات مخالفتها للأنظمة واللوائح .

ويأتي التوجيه بذلك ، بعدما أطلقت هيئة الإعلام المرئي والمسموع ، تصنيفًا عمريًا للألعاب الإلكترونية ، ليتم تطبيقه على الشركات التي تتيح ألعابها محليًا ، بعد التأكد من خلوها من المشاهد المخلة والأفكار المُضللة قبل إطلاقها .

وكلفت وزارة الداخلية ، مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم التقنية ، بدراسة الألعاب الإلكترونية التي تتيح تواصلًا بين المستخدمين ، ويتم استغلالها لنشر أفكار منحرفة .

وكشفت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ، إن مثل هذا النوع من الألعاب يمكن تعديله واستغلاله من قبل الإرهابيين ، ليتم التواصل فيما بينهم أو استدراج اللاعبين ، وهو ما يعزز في النهاية ثقافة العنف وزيادة السلوك العدواني ، لافتة إلى ضرورة التفتيش على أماكن بيعها ونشر الوعي بمخاطرها .