قيادي حوثي يوقف حفل زفاف بمحافظة حجة

فهمي محمد(صدى):

أوقف قيادي حوثي يدعى وليد أبو دنيا ، بمحافظة حجة شمال غرب اليمن ، حفل زواج ، بحجة أن العروس من طائفة ” هاشمية ” .

ووفقًا لمصادر يمنية ، فقد أوقف القيادي حفل الزفاف لأن الفتاة من أسرة آل أبو دنيا ، بينما الشاب من آل المدحجي ، حيث تنتمي الفتاة للطائفة الهاشمية ” قناديل ” ، بينما المداحجة من قبائل ” زنابيل ” .

وأوضحت المصادر ، أن مراسم الزفاف كانت قد اكتملت بعد عقد القران ، إلا أن القيادي اختطف العريس الشاب ، وقام باقتياده إلى مبنى الأمن السياسي ، لإجباره بالقوة على الطلاق .