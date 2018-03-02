تكريم معلمة أنقذت إحدى طالباتها في المدينة المنورة

نايف السالم(صدى):

كرمت هيئة الهلال الأحمر، ممثلة بالقسم النسوي بالفرع الرئيسي بمنطقة المدينة المنورة، المعلمة نجوى نياف الجابري التي ساهمت في إنقاذ طالبة تعرضت لغصة أدت إلى إغلاق مجرى الهواء مطلع الأسبوع الماضي.

هذا وقد رفعت المعلمة شكرها وتقديرها لرئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الذي قد وجَّه مسؤولي فرع منطقة المدينة المنورة بتقديم خالص الشكر والتقدير للمعلمة على الدور الإنساني الذي قامت به مع الطالبة.

وأكدت هيئة الهلال الأحمر بمنطقة المدينة المنورة، أن برنامج الأمير نايف مستمر بشكل مجاني للجميع، ويتم عمل دورتين للإسعافات الأولية بشكل شبه أسبوعي للرجال والنساء بمركز التدريب الرجالي بالميقات ومركز التدريب النسائي بحي الملك فهد.

يذكر أن المعلمة سبق لها أن شاركت في إحدى دورات الإسعافات الأولية لدى الهيئة.