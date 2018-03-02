طبيب يجري جراحة دماغية للمريض الخطأ
أعلنت إدارة مستشفى كيني، اليوم الجمعة، إيقاف طبيب عن العمل بعدما أجرى عملية جراحية في دماغ المريض الخطأ.
وأضافت إدارة المستشفى، أنها أوقفت أيضا ممرضَين وطبيب تخدير عن العمل بانتظار جلاء التحقيقات حول تلك العملية الجراحية التي أدخل إليها مريض مكان آخر.
وقدمت إدارة المستشفى ” اعتذاره العميق ” عن هذا الخطأ، وأكد أنه سيفعل ما في وسعه مع المريض الذي خضع للعميلة، مؤكدا أنه يتعافى منها.
وتضاف هذه القضية التي أثارت ردود فعل ساخطة على مواقع التواصل، إلى الفضائح التي ضربت مستشفى كينياتا في الآونة الأخيرة، بعد الادعاء على عاملين فيه بالاعتداء الجنسي على مرضى، وبعد سرقة طفل منه.
يذكر أن المستشفى استقبل رجلين، الأحد، أحدهما يحتاج لجراحة في الدماغ، والثاني لعلاج بالأدوية، لكن المريض الثاني أدخل خطأ إلى غرفة العمليات حيث اكتشف الفريق الطبّي بعد شق رأسه أنه لا يحتاج للجراحة، فأدركوا الخطأ.
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 25605 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يستر فك راسه
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 43303 ] نشر منذ 3 ساعات
هههههههههههههه ,,
,, ياالله اني دخيلك ,,
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 7547 ] نشر منذ 3 ساعات
حسبي عليهم كم يتلاعبو باالبشر😈😁
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 25605 ] نشر منذ 3 ساعات
هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه ايو الله يا اخي ابو محمد انه فك راسه ورجع يمسك راسه هو
نهارالسلام[ عدد التعليقات: 10 ] نشر منذ 2 ساعتين
انا اقترح اي مريض يدخل المستشفى
ياخذ اقرار موقع من الاطباء بعدم فتح بطنه ( او راسه ) الابحضوره الشخصي ( او من ينيب ) 🙂 🙂 🙂
نهارالسلام[ عدد التعليقات: 10 ] نشر منذ 2 ساعتين
انا اقترح اي مريض يدخل المستشفى
ياخذ اقرار موقع من الاطباء بعدم فتح بطنه ( او راسه ) الابحضوره الشخصي ( او من ينيب ) 🙂 🙂 🙂
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 25605 ] نشر منذ 2 ساعتين
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جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 7547 ] نشر منذ 1 ساعة
ههههه❤قولو شيخ القبيله وموكب كمان😁😂
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 25605 ] نشر منذ 1 ساعة
هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 25605 ] نشر منذ 1 ساعة
صورة الدكتور وهو ماسك راسه مضحك انفجع
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 7547 ] نشر منذ 1 ساعة
ايه الله يكفينا الشر😁
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 1758 ] نشر منذ 44 دقيقة
يالله سترك وحماك يارب😰
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 16275 ] نشر منذ 32 دقيقة
اووووو يالله سترك