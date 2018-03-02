طبيب يجري جراحة دماغية للمريض الخطأ

نيروبي(صدى):

أعلنت إدارة مستشفى كيني، اليوم الجمعة، إيقاف طبيب عن العمل بعدما أجرى عملية جراحية في دماغ المريض الخطأ.

وأضافت إدارة المستشفى، أنها أوقفت أيضا ممرضَين وطبيب تخدير عن العمل بانتظار جلاء التحقيقات حول تلك العملية الجراحية التي أدخل إليها مريض مكان آخر.

وقدمت إدارة المستشفى ” اعتذاره العميق ” عن هذا الخطأ، وأكد أنه سيفعل ما في وسعه مع المريض الذي خضع للعميلة، مؤكدا أنه يتعافى منها.

وتضاف هذه القضية التي أثارت ردود فعل ساخطة على مواقع التواصل، إلى الفضائح التي ضربت مستشفى كينياتا في الآونة الأخيرة، بعد الادعاء على عاملين فيه بالاعتداء الجنسي على مرضى، وبعد سرقة طفل منه.

يذكر أن المستشفى استقبل رجلين، الأحد، أحدهما يحتاج لجراحة في الدماغ، والثاني لعلاج بالأدوية، لكن المريض الثاني أدخل خطأ إلى غرفة العمليات حيث اكتشف الفريق الطبّي بعد شق رأسه أنه لا يحتاج للجراحة، فأدركوا الخطأ.