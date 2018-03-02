مطالبات بإلغاء ترخيص ” الجمعية الليبرالية ” بالكويت بعد إساءة أحد أعضائها للأذان

خالد الظفيري(صدى):

طالب نواب وحقوقيون كويتيون، اليوم الجمعة، بمحاسبة العضو في الجمعية الليبرالية الكويتية، أنور عبدالصمد دشتي، عقب إساءته إلى صوت الأذان وربطه بالإرهاب، من خلال تغريدة عبر حسابه في ” تويتر ” .

وقال دشتي في التغريدة التي أشعلت غضبًا واسعًا في الكويت: ” كل ما أسمع صوت الأذان أتذكر داعش وهم ينحرون ” ، مضيفًا عقب ردود الفعل الغاضبة من تصريحاته: ” حتى وأنت تتذكر داعش بحزة الأذان يسبونك ” .

وأثارت التغريدة استياءً نيابيًا وصل حد التهديد بمحاسبة وزيرة الشؤون في حال لم تتم محاسبة دشتي والجمعية الليبرالية، حيث قال النائب رياض العدساني: إن ” على وزيرة الشؤون بعد التأكد بأن تمارس اختصاصها بإقالة عضو مجلس إدارة الجمعية الحرية الكويتية والحركة الليبرالية ومحاسبته على محاولة تشويه صورة الأذان، وإلا ستتم محاسبة الوزيرة، إذ أؤكد أن ما قاله هو مخالف للشرع والقانون ” .