بالصور.. النصر يختتم تدريباته لمواجهة الرائد غدًا

نواف السالم(صدى):

أنهى لفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، اليوم الجمعة، تدريباته استعدادًا لمواجهة الرائد غدا السبت، على ملعب الأمير فيصل بن فهد، ضمن الدوري السعودي للمحترفين.

من جانبه أكد كرونسلاف يوريسيتش مدرب النصر، أن فريقه يتطلع للفوز على الرائد خلال المباراة التي تجمعهما، غدا السبت، في الجولة 23 من الدوري.

وقال إنه يأمل في الفوز بهذه المباراة، وما يليها من مباريات لتكون الفرصة مواتية للفريق للمشاركة في دوري أبطال آسيا، مؤكدا على أن المباريات المتبقية فرصة للاعبين، لإثبات جدارتهم باللعب لفريق كبير بحجم النصر.