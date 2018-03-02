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طاولات وكراسي فارغة أمام متحدثة وزارة الخارجية القطرية بجنيف

طاولات وكراسي فارغة أمام متحدثة وزارة الخارجية القطرية بجنيف
طلال الضوي(صدى):

قامت لولوة الخاطر المتحدثة باسم وزارة الخارجية القطرية ، بعقد ندوة في جنيف اليوم الجمعة ، على هامش اجتماع مجلس حقوق الإنسان ، لمحاولة استعطاف المشاركين بوضع قطر الذي أصابها نتيجة المقاطعة من قبل الدول الداعية لمكافحة الإرهاب ، في ظل رفضها لتنفيذ أي شروط .

والمُضحك في هذه الندوة ، أن ” الخاطر ” ، لم تجد من يستمع لها مثلما يتضح في الصورة المتواجدة بالخبر الذي عرض على قناة الجزيرة القطرية ، حيث لم يجلس أمامها تقريبًا سوى الطاولات والكراسي الفارغة بالقاعة ، وذلك لثقة المشاركين بكذب تنظيم الحمدين وأتباعه .

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 22 ] نشر منذ 3 ساعات

هل هذه الحقيره دولة قطر تستحق كل هذه العجه والصجه واللجه الدوليه معارضة مستشقى الصحوه النفسيه الدماغيه

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