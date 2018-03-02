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  3. شخصان يدخلان أفعى حية في فم ناقة

شخصان يدخلان أفعى حية في فم ناقة




تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 1108 ] نشر منذ 26 دقيقة

أرجو من الاخوة والاخوات الافاضل:- عدم التسرع بالدعاء عليهم.لأنه حسب ما أشار إليه أحد الأخوة المختصين في تربية وشؤون الأبل،إن هذا التصرف علاج لنوع من الأمراض داخل جوف الناقة.يسمى:-((بالهيام)).

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