شخصان يدخلان أفعى حية في فم ناقة

الجمعة 2
مارس
أرجو من الاخوة والاخوات الافاضل:- عدم التسرع بالدعاء عليهم.لأنه حسب ما أشار إليه أحد الأخوة المختصين في تربية وشؤون الأبل،إن هذا التصرف علاج لنوع من الأمراض داخل جوف الناقة.يسمى:-((بالهيام)).
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واضح وصريح[ عدد التعليقات: 1108 ] نشر منذ 26 دقيقة
أرجو من الاخوة والاخوات الافاضل:- عدم التسرع بالدعاء عليهم.لأنه حسب ما أشار إليه أحد الأخوة المختصين في تربية وشؤون الأبل،إن هذا التصرف علاج لنوع من الأمراض داخل جوف الناقة.يسمى:-((بالهيام)).