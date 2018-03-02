ترتيب أندية دوري المحترفين في الجولة الـ 23

نواف السالم(صدى):

انتهت مباريات اليوم ضمن مواجهات الجولة الـ23 من بطولة دوري المحترفين ، بفوز الهلال على الفيصلي بهدف نظيف دون رد ، حقق من خلاله تعزيز الصدارة بـ 49 نقطة في رصيده ، وبفارق 4 نقاط عن ملاحقه الأهلي .

ويحصد الفيصلي المركز الثالث برصيد 33 نقطة ، فيما يحصد الاتفاق بعد فوز اليوم على أحد بالمركز الثامن برصيد 29 نقطة ، ليحصل أحد على المركز الثالث عشر برصيد 18 نقطة .

وبفوز القادسية على الباطن خلال لقاء اليوم برباعية مقابل 3 أهداف ، يحصد القادسية المركز الثاني عشر برصيد 22 نقطة ، في الوقت الذي يحصل فيه الباطن على المركز الحادي عشر برصيد 24 نقطة .