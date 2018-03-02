مدرب سان جيرمان: مستعدون للفوز على ريال مدريد في إياب الدوري

ماجد محمد(صدى):

قال المدير الفني للفريق الأول بكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان ، المدرب الإسباني أوناي إيمري ، إن فريقه يمكن أن يحصد الفوز على ريال مدريد خلال مواجهة العودة في در الـ16 من الدوري الأوروبي .

وأشار ” إيمري ” ، خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة ، قبل مباراة سان جيرمان أمام تروا ، إلى أن نيمار لن يخوض المباراة بكل تأكيد ، متمنيًا له الشفاء العاجل ، مضيفًا ” علينا أن نلعب بدونه ، نحن أكثر استعدادًا للعودة إلى مدريد لتحقيق النصر واهدائه لنيمار ، أنا متفائل وأنا أعلم أننا يمكننا فعلها ” .

وتابع مدرب الفريق قائلًا ” نحن واثقون من حماسة الفريق ، والآن بصدد إعداد المباراة مع كثير من الحب والتفاني ، ونعلم أن هناك أشخاصًا متوقعين النصر ، ونريد أن نلبي التوقعات ” .

وحول إصابة ” نيمار ” ، أضاف قائلًا ” عندما يكون هناك لاعب مهم مصاب ، تخرج عديد من الأخبار وتكهنات ، وقد وصلنا لتفاهمات من الجميع بما في ذلك أطباء سان جيرمان والبرازيل ، واتّخذنا القرار الأفضل له وللفريق ” .