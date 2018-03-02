” إبراهيموفيتش ” يودع مانشستر يونايتد

ماجد محمد(صدى):

أكد مدرب مانشستر يونايتد ، البرتغالي جوزيه مورينيو ، اليوم الجمعة ، عن أحقية المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش ، في اختيار مستقبله بالرحيل أو البقاء في صفوف الفريق ، لافتًا إلى أن هذا الموسم الأخير للاعب في النادي .

وأشار ” مورينيو ” ، إلى إن قرار بقاء اللاعب من عدمه يعد شخصيًا ، خاصةً أنه صريح ويعلم ماذا يريد ، ويهتم لتقديم ما يخص صالح النادي بشكل مستمر ، قائلًا ” جميعنا نعلم أن هذا الموسم هو الأخير بالنسبة للاعب في صفوف مانشستر يونايتد ، وقرار اللعب من عدمه لما تبقي للفريق من مباريات في الدوري هو قرار شخصي ، فاللاعب له الحق في اختيار مصيره ، فهو لاعب كبير وله مسيرة رياضية يحسد عليها ” .

وتابع المدرب البرتغالي ، قائلًا ” هو شخص صريح جداً وبطل حقيقي ولن يلعب إلا إذا كان قادراً على مساعدة الفريق ، فهو يعمل بشكل قوي وجميعنا نتمنى له أن يعود لمستواه الذي كان عليه ” .

وكان ” إبراهيموفيتش ” قد أصيب بقطع في الرباط الصليبي للركبة نهاية الموسم الماضي ، مما أدى إلى ابتعاده عن المشاركة لمدة 7 أشهر ، رفض خلالهما الحصول على راتبه .