بالصور.. تقنية البنات بالمدينة تختتم مشاركتها بمهرجان الجنادرية 32

نايف السالم(صدى):

اختتمت الكلية التقنية للبنات بالمدينة المنورة مشاركتها بمهرجان الجنادرية للتراث والثقافة ٣٢ ضمن جناح المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني حيث تم عرض انتاج قسم التصميم وإنتاج الملابس .

وقامت خلال مشاركتها ، بالتعريف بطريقة تصميم الأزياء بالرسم ،تصميم الأزياء بالحاسب ، طريقة إنتاج الأزياء بالتشكيل والخياطة المصنعية .

وقدمت الكلية التقنية ، ورش عمل للزوار كالمصممة الصغيرة ، الخياطة الصغيرة ، الأشغال اليدوية بالإضافة الى دورة بعنوان فن اختيار الملابس ، وقد لاقت الورش إقبالا وتفاعلا من الزوار والأطفال .

كما قدمت عميدة الكلية فاطمة بولاقي شكرها للمدربتين هبة المغربي وخديجة الجهني ، وذلك لإشرافهم وتنفيذهم لورش العمل بمهرجان الجنادرية ٣٢ .