بالصور.. تقنية البنات بالمدينة تختتم مشاركتها بمهرجان الجنادرية 32
اختتمت الكلية التقنية للبنات بالمدينة المنورة مشاركتها بمهرجان الجنادرية للتراث والثقافة ٣٢ ضمن جناح المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني حيث تم عرض انتاج قسم التصميم وإنتاج الملابس .
وقامت خلال مشاركتها ، بالتعريف بطريقة تصميم الأزياء بالرسم ،تصميم الأزياء بالحاسب ، طريقة إنتاج الأزياء بالتشكيل والخياطة المصنعية .
وقدمت الكلية التقنية ، ورش عمل للزوار كالمصممة الصغيرة ، الخياطة الصغيرة ، الأشغال اليدوية بالإضافة الى دورة بعنوان فن اختيار الملابس ، وقد لاقت الورش إقبالا وتفاعلا من الزوار والأطفال .
كما قدمت عميدة الكلية فاطمة بولاقي شكرها للمدربتين هبة المغربي وخديجة الجهني ، وذلك لإشرافهم وتنفيذهم لورش العمل بمهرجان الجنادرية ٣٢ .
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