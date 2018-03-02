انفجار مفرقعة داخل فم طفلة بالأردن

عمان(صدى):

انفجرت مفرقعة من نوع ” فتيش ” داخل فم طفلة تبلغ من العمر ست سنوات، ونقلت على إثر ذلك للمستشفى في حالة خطيرة.

وأفادت مصادر، أن الفتاة نقلت لمستشفى الأميرة إيمان الحكومي في منطقة دير علا، إلا أنه بسبب حالتها الخطرة نقلت لمستشفى الأمير حمزة في العاصمة عمان.

وقال مدير شرطة غرب البلقاء العميد الدكتور عمار القضاة، إن الإصابة حدثت أثناء قيام الطفلة باللعب مع أقرانها، ونظرًا للاشتباه في الواقعة خصوصًا أنه لا توجد آثار على وجه الفتاة من الخارج والإصابة من داخل الفم تم إحضار فريق المختبر الجنائي ومجموعات مركز أمن دير علا؛ لإجراء الكشف على المكان والتحقيق مع الشهود والتعامل مع أي أثر أو دليل في مسرح الإصابة.

وأضاف: ” وبعد التحقيق وجمع المعلومات من الشهود الموجودين تبين أن أحد الأطفال عثر على مفرقعات (فتيش) أثناء لعبه مع الطفلة المصابة، وقام بإشعال الفتيشة بواسطة الكبريت ورماها داخل الغرفة وبعدها قامت الفتاه بأخذ الفتيشة ووضعها في فمها ” .

ولفت، إلى أن ما زالت الطفلة، ترقد في العناية المركزة، بعد إجراء عملية جراحية في مجرى التنفس الذي تعرض إلى تمزقات نتيجة الإصابة.