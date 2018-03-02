واشنطن في طريقها لتطبيق أقسى العقوبات على الحرس الثوري الإيراني

واشنطن(صدى):

تقدم الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونجرس الأمريكي ، بمشروع مشترك ، يقضي بفرض أقصى العقوبات ضد الحرس الثوري الإيراني ، ويمهد الطريق لمنع إيران من الانضمام لمنظمة التجارة العالمية .

وقام النائب الجمهوري إد رويس رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب ، والنائب الديمقراطي إليوت إنغل ، م كبار أعضاء نفس اللجنة ، بتقديم مشروع القرار ، والذي يشتمل على السماح للإدارة الأمريكية بفرض عقوبات على الكيانات والشركات التي يمتلك الحرس الثوري الإيراني حصة بها ، مهما بلغت ، حتى لو وصلت إلى أقل من 50% .

وضمن مشروع القرار المقدم من 27 صفحة لمجلس النواب الأمريكي ، أن تستهدف العقوبات كل الأفراد والكيانات التي ترتبط بالحرس الثوري أيضًا ، ملزمًا الحكومة الأمريكية بتتبع تأثير الحرس الثوري على الاقتصاد الإيراني وأنشطته من أجل دعم الإرهاب ، وتقديم تارير للكنغرس باستمرار حول هذا الشأن .