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الأمم المتحدة: ينبغي إحالة سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية

الأمم المتحدة: ينبغي إحالة سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية
نيويورك(صدى):

أكد المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد ، إنه يجب إحالة ملف الانتهاكات في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية ، لافتًا إلى أن محاولات تعطيل العدالة وحماية المجرمين يمثل أمرًا مُشينًا .

وأشار ” بن رعد ” ، إلى أن الأمم المتحدة تمكنت من تحديد هويات مرتكبي جرائم سوريا ، وسيتم العمل على إحالتهم إلى المحاكم في الوقت الراهن .

وأضاف مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان خلال مؤتمر جنيف ، قائلًا ” ينبغي أن تحال سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية ” .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 257 ] نشر منذ 4 ساعات

لعنة الله على بشار الاجرب الملعون وعلى الروس الفجار متى تقوم الساعة بس ويأتي الله بشهداء ويقتصوا منهم آه بس.

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