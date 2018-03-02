الأمم المتحدة: ينبغي إحالة سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية
أكد المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد ، إنه يجب إحالة ملف الانتهاكات في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية ، لافتًا إلى أن محاولات تعطيل العدالة وحماية المجرمين يمثل أمرًا مُشينًا .
وأشار ” بن رعد ” ، إلى أن الأمم المتحدة تمكنت من تحديد هويات مرتكبي جرائم سوريا ، وسيتم العمل على إحالتهم إلى المحاكم في الوقت الراهن .
وأضاف مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان خلال مؤتمر جنيف ، قائلًا ” ينبغي أن تحال سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية ” .
M-512[ عدد التعليقات: 257 ] نشر منذ 4 ساعات
لعنة الله على بشار الاجرب الملعون وعلى الروس الفجار متى تقوم الساعة بس ويأتي الله بشهداء ويقتصوا منهم آه بس.