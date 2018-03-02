أمير مكة بالنيابة ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد ” العامري “

نايف السالم(صدى):

نقل الأمير عبدالله بن بندر أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وصاحب االسمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين أمير منطقة مكة، لذوي الشهيد غرسان محمد العامري الذي استشهد أثناء تأديه واجبه في الدفاع عن دينه ووطنه بالحد الجنوبي.

وعبر ” بن بندر ” ، في اتصال هاتفي بذوي الشهيد، عن فخر واعتزاز الوطن وأبنائه بالشهيد، سائلاً الله تعالى أن يتقبله بواسع رحمته مع الشهداء.

وقد وصل جثمان الشهيد إلى محافظة العرضيات وكان في استقباله عدد من المسؤولين في القطاعين العسكري والعالم لبذين أدوا الصلاة عليه، وشاركوا أسرته في تشيع جثمانه.