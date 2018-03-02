بالصور.. متسابق ببطولة الألعاب الإلكترونية: اخترت الاحتراف بلا يدين
كشفت الهيئة العامة للرياضة ، عن متحدي كل الظروف والصعوبات داخل المجتمع السعودي ، ممكن يعدون مثالًا يحتذى به في الإرادة وقوة التحمل والسعي خلف المستحيل لتحقيقه .
ومن ضمن هذه النماذج المشرفة ، المواطن عبدالرحمن الدخيل الذي حرص على المشاركة في بطولة كأس هيئة الرياضة للجيمرز ، ساعيًا لاحتراف الألعاب الإلكترونية .
وقال ” الدخيل ” ، خلال مشاركته بالبطولة ” لا يوجد في قاموسي شيء اسمه المستحيل لذلك اخترت احتراف الألعاب الإلكترونية وأنا لا أملك يدين “.
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