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بالصور.. متسابق ببطولة الألعاب الإلكترونية: اخترت الاحتراف بلا يدين

بالصور.. متسابق ببطولة الألعاب الإلكترونية: اخترت الاحتراف بلا يدين
ماجد محمد(صدى):

كشفت الهيئة العامة للرياضة ، عن متحدي كل الظروف والصعوبات داخل المجتمع السعودي ، ممكن يعدون مثالًا يحتذى به في الإرادة وقوة التحمل والسعي خلف المستحيل لتحقيقه .

ومن ضمن هذه النماذج المشرفة ، المواطن عبدالرحمن الدخيل الذي حرص على المشاركة في بطولة كأس هيئة الرياضة للجيمرز ، ساعيًا لاحتراف الألعاب الإلكترونية .

وقال ” الدخيل ” ، خلال مشاركته بالبطولة ” لا يوجد في قاموسي شيء اسمه المستحيل لذلك اخترت احتراف الألعاب الإلكترونية وأنا لا أملك يدين “.

 


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