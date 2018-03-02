اعتماد التشكيل الجديد لمجلس إدارة اتحاد الهجن

طلال الغامدي(صدى):

اعتمد رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية تركي آل الشيخ ، التشكيل الجديد لمجلس إدارة اتحاد الهجن ، اليوم الجمعة .

ويقوم على رئاسة الاتحاد ، سمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد ، وبعضوية الأستاذ عبدالإله بن سعد الدلاك ، والأستاذ محمد بن علي أبوساق ، والأستاذ خالد بن فيصل بن شريم ، والأستاذ عبد العزيز بن مبارك السويكت ، والأستاذ شاكر بن عبدالله الحيمداني القحطاني ، والأستاذ محمد بن سالم السحيمي الحربي ، وتعيين محمد بن ضيف الله الياسي أمينًا عامًا للاتحاد .