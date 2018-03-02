بالفيديو.. شهامة شباب المملكة تنكشف عبر كاميرا خفية
كشفت كاميرا خفية لمراسل قناة تلفزيونية ، عن شهامة المواطن عبدالرحمن الحرداني أحد الأعضاء المتطوعين بجمعية فرسان الطرق ، بعدما اصطنع مراسل القناة حالة تعطل سيارة محاولًا الاتصال لطلب المساعدة بتغيير أحد إطارات السيارة ، ليقوم ” الحرداني ” بتغييرها دون مقابل .
وبعدما تم كشف حقيقة الموقف ، أبرز الحديث العفوي مع المراسل شهامة الشباب السعودي ، حيث كان مثالًا مشرفًا للفرق التطوعية بالمملكة .
يذكر أن خدمة ” فرسان الطرق ” ، تمثل مبادرة تطوعية لخدمة المتعطلين على الطرقات ، يقوم عليها متطوعون من كافة أنحاء المملكة ، وللتواصل يتم الاتصال على الرقم التالي 0553000192 .
ابو فيصل[ عدد التعليقات: 28 ] نشر منذ 16 دقيقة
الله يجزاهم خير ويكثر من امثالهم
شايب بروحه[ عدد التعليقات: 257 ] نشر منذ 5 دقائق
سبحان الله
والله الذي لا أله الا هو السعودي مامثله باطيبه والشهامة والكرم
لكن الحريم سبب سمعته الزفت الله المستعان