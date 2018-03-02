بالفيديو.. شهامة شباب المملكة تنكشف عبر كاميرا خفية

نايف السالم(صدى):

كشفت كاميرا خفية لمراسل قناة تلفزيونية ، عن شهامة المواطن عبدالرحمن الحرداني أحد الأعضاء المتطوعين بجمعية فرسان الطرق ، بعدما اصطنع مراسل القناة حالة تعطل سيارة محاولًا الاتصال لطلب المساعدة بتغيير أحد إطارات السيارة ، ليقوم ” الحرداني ” بتغييرها دون مقابل .

وبعدما تم كشف حقيقة الموقف ، أبرز الحديث العفوي مع المراسل شهامة الشباب السعودي ، حيث كان مثالًا مشرفًا للفرق التطوعية بالمملكة .

يذكر أن خدمة ” فرسان الطرق ” ، تمثل مبادرة تطوعية لخدمة المتعطلين على الطرقات ، يقوم عليها متطوعون من كافة أنحاء المملكة ، وللتواصل يتم الاتصال على الرقم التالي 0553000192 .