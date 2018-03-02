  • الجمعة 2

    مارس

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. بالفيديو.. شهامة شباب المملكة تنكشف عبر كاميرا خفية

بالفيديو.. شهامة شباب المملكة تنكشف عبر كاميرا خفية

بالفيديو.. شهامة شباب المملكة تنكشف عبر كاميرا خفية
نايف السالم(صدى):

كشفت كاميرا خفية لمراسل قناة تلفزيونية ، عن شهامة المواطن عبدالرحمن الحرداني أحد الأعضاء المتطوعين بجمعية فرسان الطرق ، بعدما اصطنع مراسل القناة حالة تعطل سيارة محاولًا الاتصال لطلب المساعدة بتغيير أحد إطارات السيارة ، ليقوم ” الحرداني ” بتغييرها دون مقابل .

وبعدما تم كشف حقيقة الموقف ، أبرز الحديث العفوي مع المراسل شهامة الشباب السعودي ، حيث كان مثالًا مشرفًا للفرق التطوعية بالمملكة .

يذكر أن خدمة ” فرسان الطرق ” ، تمثل مبادرة تطوعية لخدمة المتعطلين على الطرقات ، يقوم عليها متطوعون من كافة أنحاء المملكة ، وللتواصل يتم الاتصال على الرقم التالي 0553000192 .


الوسوم:, , , , , ,

2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 28 ] نشر منذ 16 دقيقة

الله يجزاهم خير ويكثر من امثالهم

[ عدد التعليقات: 257 ] نشر منذ 5 دقائق

سبحان الله
والله الذي لا أله الا هو السعودي مامثله باطيبه والشهامة والكرم
لكن الحريم سبب سمعته الزفت الله المستعان

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *