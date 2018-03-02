” أليغري ” : أثق في عودة هيغواين للمشاركة مواجهة توتنهام

ماجد محمد(صدى):

أبدى مدرب يوفنتوس ماسيمليانو أليغري، اليوم الجمعة، تفاؤله عودة الأرجنتيني غونزالو هيغواين الذي سيغيب في مباراة لاتسيو غدًا بسبب الإصابة، للمشاركة في مواجهة توتنهام يوم الأربعاء المقبل.

وقال ” أليغري ” ، في مؤتمر صحفي بمركز يوفنتوس الرياضي في فينوفو: ” هيغواين لن يكون موجوداً أمام لاتسيو، اليوم تدرب قليلاً، ولكنه لا يزال يشعر بألم، ولازالت 5 أيام على مواجهة لندن ” .

وقال ” أليغري ” ، : ” علينا الآن الاستعداد لمواجهة الغد، وهي صعبة، في لندن سنفكر في لندن بعد ذلك، وسنذهب باللاعبين المتاحين ” .

وأعلن” أليغري “، أن باولو ديبالا سيلعب أساسياً أمام لاتسيو، بعدما خاض 7 دقائق في نصف نهائي كأس إيطاليا أمام أتالانتا الأربعاء الماضي، والذي تأهل فيه اليوفي للنهائي.

وتحدث أليغري أيضاً في المؤتمر الصحافي عن حالة اللاعبين المصابين، وأعلن عن أنباء جيدة بخصوص الكولومبي خوان كوادرادو، الذي غاب منذ أكثر من شهرين بسبب مشكلة في الحوض.

وتولى البرازيلي دوغلاس كوستا تعويض غياب كوادرادو في الأسابيع الماضية.