توقعات الأرصاد لطقس السبت

نايف السالم(صدى):

أوضحت هيئة الأرصاد وحماية البيئة ، إنه من المتوقع نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار ، على الأجزاء الشرقية لمنطقي مكة المكرمة والمدينة المنورة ، حيث تمتد إلى حائل ، والجوف ، والحدود الشمالية ، لتؤدي إلى الحد من مدى الرؤية الأفقية ، غدًا السبت .

وأشارت هيئة الأرصاد ، إلى أن السماء تكون غائمة جزئيًا على أجزاء من شمال ووسط وجنوب المملكة ، مع وجود فرصة لتكون سحب رعدية على مرتفعات جازان ، وعسير ، والباحة ، ومكة المكرمة ، كما قد تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات المدينة المنورة .