” الأحوال المدنية ” توضح خصائص الجيل الثالث من الهوية الوطنية

سعيد العجل(صدى):

أوضح المتحدث الإعلامي للأحوال المدنية محمد الجاسر ، أن الجيل الثالث من بطاقة الهوية الوطنية سيبدأ إصدارها بشكل تدريجي خلال 15 يوم عمل ، في كافة مكاتب الأحوال المدنية الرجالية والنسائية ، لافتًا إلى أن المواطنين التي تسري صلاحية بطاقاتهم لا يجب عليهم تغييرها إلا خلال آخر 180 يومًا قبل انتهاءها .

وأشار ” الجاسر ” ، إلى أن الجيل الثالث من البطاقة يحمل شريحة ذكية ” لا تلامسية ” ، متعددة التطبيقات ، تتضمن معلومات حامل البطاقة .

وأضاف متحدث الأحوال المدينة ، أنه من أبرز هذه التطبيقات هي بيانات سجل الاسرة ، وبيانات رخصة السياقة ، ومعلومات جواز السفر، والتوقيع الالكتروني والسمات الحيوية لحامل البطاقة ، ومن الممكن أن يتم إضافة تطبيقات أخرى كالمعلومات الصحية الأساسية لحامل البطاقة .

وتابع قائلًا ” البطاقة بها بروز ملموس تمكِّن الكفيف من التفريق بينها وبين البطاقات الأخرى ، إضافة إلى أن البيانات الشخصية مطبوعة بتقنية الحفر بالليزر التي اثبتت نجاحها فهي أدق من الطباعة بالأحبار العادية التي تتعرض للتلف سريعًا ” .