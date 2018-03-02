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بالصور.. إقبال كثيف من الزوار على فعاليات معرض الدفاع المدني

بالصور.. إقبال كثيف من الزوار على فعاليات معرض الدفاع المدني
سعيد العجل(صدى):

شهد معرض الدفاع المدني في غرناطة مول بمناسبة اليوم العالمي للدفاع المدني عدد كبير من الزوار من جميع افراد الأسرة ، حيث تقدم فقرات مختلفه تحمل رسائل إرشادية لتعزيز ثقافة السلامة لدى الأطفال ، بالإضافة إلى إرشادات للكبار .

ويضم المعرض عددًا من الجهات الحكومية التي تقدم ‏تعليمات وإرشادات مهمه للجميع ، فضلًا عن توزيع جوائز وهدايا قيمة من قبل الدفاع المدني للزوار في المعرض .

الجدير بالذكر أن المعرض يُستقبل الزوار على فترتين صباحية و مسائية ، وسيكون آخر عمل يوم الإثنين المقبل .


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