بالصور.. إقبال كثيف من الزوار على فعاليات معرض الدفاع المدني
شهد معرض الدفاع المدني في غرناطة مول بمناسبة اليوم العالمي للدفاع المدني عدد كبير من الزوار من جميع افراد الأسرة ، حيث تقدم فقرات مختلفه تحمل رسائل إرشادية لتعزيز ثقافة السلامة لدى الأطفال ، بالإضافة إلى إرشادات للكبار .
ويضم المعرض عددًا من الجهات الحكومية التي تقدم تعليمات وإرشادات مهمه للجميع ، فضلًا عن توزيع جوائز وهدايا قيمة من قبل الدفاع المدني للزوار في المعرض .
الجدير بالذكر أن المعرض يُستقبل الزوار على فترتين صباحية و مسائية ، وسيكون آخر عمل يوم الإثنين المقبل .
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