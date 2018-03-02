بالصور.. ” آل الشيخ ” في مدرجات مباراة الهلال والفيصلي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، صورًا ترصد تواجد رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ ، في مدرجات مباراة الهلال والفيصلي ، مساء اليوم الجمعة .
وكان ” آل الشيخ ” ، قد تواجد يوم أمس الخميس ، في مدرجات مباراة الشباب والاتحاد ، وهو الأمر الذي يعكس اهتمامه ودعمه المستمر لأندية دوري المحترفين .
يذكر أن لقاء الهلال والفيصلي اليوم ، يعقد ضمن مباريات الجولة الـ23 من بطولة دوري المحترفين ، على استاد جامعة الملك سعود ، لتكون أول مباراة في الدوري تقام عليه .
ابوبدر[ عدد التعليقات: 266 ] نشر منذ 33 دقيقة
ال الشيخ اعترف رسميا في حيابه انه هلالي والان المنتخب . بس ما قدر يخفي ميوله ويكون محايد وفشيله ان يشجع رئيس نادي فريق سعودي ضد فريق سعودي آخر.
الا اذا كان اللي يلعب امام الهلال هو الفيصلي الاردني.
بعد دوري بخاري
دوري هالسنة دوري ال الشيخ
ويقولون بطولات حق .
مو مشكلة اذا كان شخص هو من يحط الرؤوساء ويقيل المدربين ويختار اللاعبين ويطلع يصرح بدال متحدثه الرسمي ولا فيه استقلاليه في الاندية اجل وش فائدة الخصخصة .
ولكن الله فيه فالظلم محليا والفضيحة اسيويا.