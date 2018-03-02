بالصور.. ” آل الشيخ ” في مدرجات مباراة الهلال والفيصلي

طلال الغامدي(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، صورًا ترصد تواجد رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ ، في مدرجات مباراة الهلال والفيصلي ، مساء اليوم الجمعة .

وكان ” آل الشيخ ” ، قد تواجد يوم أمس الخميس ، في مدرجات مباراة الشباب والاتحاد ، وهو الأمر الذي يعكس اهتمامه ودعمه المستمر لأندية دوري المحترفين .

يذكر أن لقاء الهلال والفيصلي اليوم ، يعقد ضمن مباريات الجولة الـ23 من بطولة دوري المحترفين ، على استاد جامعة الملك سعود ، لتكون أول مباراة في الدوري تقام عليه .