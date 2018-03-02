بالصور.. محافظ طريب يؤدي الصلاة على الشهيد القنطاش

أبها(صدى):

أدى محافظ طريب، متعب المتعب، الصلاة على جثمان الشهيد الرئيس رقباء، علي بن فلاح بن سويلم القنطاش، في مسجد السوق بوسط محافظة طريب.

وحضر الصلاة مدير شرطة محافظة طريب، العقيد خالد سعيد العساف، والعقيد معتق يحيى الفلوه، والعقيد سعيد بن سعد الشهراني، وعدد من ضباط القوات البرية وزملاء الشهيد.

ونقل محافظ طريب تعازي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، وأمير منطقة عسير ونائبه، لإخوة وأقارب الشهيد القنطاش، ودعا الله سبحانه وتعالى أن يرحمه ويتغمده برحمته.

يُذكر أن، الشهيد أُصيب مرتين قبل استشهاده في عمليات الدفاع عن دينه ووطنه مساء الأمس في قطاع الخوبة بمنطقة جازان، وهو متزوج وله ولدان.