الرائد ” الرويثي ” يحصل على درجة الدكتوراه في علوم الحاسب من جامعة بريطانية

سعيد العجل(صدى):

حصل الرائد ماجد بن سليمان الرويثي على درجة الدكتوراه من جامعة ستافوردشاير البريطانية في تخصص علوم الحاسب.

وكانت رسالة ” الرائد الرويثي ” بعنوان: ” Development and Evaluation of a Holistic Framework and Maturity Assessment Tools for Data Governance in Cloud Computing Environment ” ، حيث تعتبر الدراسة الأولى من نوعها لإيجاد حل شامل لمشكلة فقدان التحكم والسيطرة على البيانات الحساسة للمنظمات عند انتقالها إلى بئية الحوسبة السحابية، والتي تعتبر أحد أهم المخاوف الرئيسيّة التي تواجه المنظمات على مستوى العالم والسعودية على وجه الخصوص لتبني خدمات الحوسبة السحابية.

وقال ” الرويثي ” إنّ الدراسة سوف تساعد المنظمات بسرعة تبني مفهوم الحوسبة السحابية من خلال تقديم خدماتهم بشكل موثوق وآمن، كما ستسهم بدعم منظمات القطاع العام والخاص في المملكة العربية السعودية على وجه الخصوص في تبني مفهوم التحول الرقمي في أعمالهم، والذي يعتبر أحد أهداف برنامج التحول الوطني ٢٠٢٠ لتحقيق روية المملكة ٢٠٣٠.

وقدم الرائد الرويثي شكره لحكومة المملكة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أيده الله، وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، وسمو وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، حفظهما الله، على الاهتمام والدعم المتواصل لتحقيق طموحات الشباب السعودي في خدمة الدين ثم المليك والوطن، كما شكر عائلته وجميع أصدقائة وزملائه، الذين لهم الفضل بعد الله في تحقيق هذا الإنجاز.