القادسية يفوز على الباطن برباعية

نواف السالم(صدى):

نجح نادي القادسية في تحقيق الفوز على نظيره الباطن ، خلال لقاء اليوم الجمعة ، ضمن مباريات الجولة الـ23 من بطولة دوري المحترفين ، بأربعة أهداف مقابل ثلاثة .

وسدد هاتريك القادسية ، اللاعب بيسمارك فيريرا ، حيث قام بتسجيل الهدف الأول لفريقه في الدقيقة الرابعة من بداية المباراة ، ليتبعه بهدفه الثاني في الدقيقة الـ 17 من الشوط الأول من ضربة جزاء ، ليسجل هدف الفريق الثالث في الدقيقة الـ 38 من نفس الشوط ، فيما سجل هدف الفوز الرابع اللاعب جورجي خافيير في الدقيقة الـ 94 من نهاية المباراة .

وسجل الباطن أولى هدفيه بفضل اللاعب جورجي سيلفا ، الذي سدد الهدف الأول لفريقه في الدقيقة الـ 70 من الشوط الثاني ، ولحقه بهدف آخر للفريق في الدقيقة الـ 80 من قرب نهاية الشوط ، بينما سجل هدف الفريق الثالث اللاعب جيليرمي شيتين في الدقيقة الـ92 من نهاية المباراة .