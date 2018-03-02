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مبتعثة سعودية تقدم رؤية حول أثر رفع الضرائب على الأفراد في واشنطن

مبتعثة سعودية تقدم رؤية حول أثر رفع الضرائب على الأفراد في واشنطن
نايف السالم(صدى):

حرصت المبتعثة السعودية أميرة الغمغام ، على المشاركة في مؤتمر ” لاب دي سي ” ، والذي أقيم في العاصمة الأمريكية واشنطن ، تحت عنوان ” مؤشرات قوية لمدينة أقوى ” ؛ من خلال بحثها حول أثر رفع الضرائب على الأفراد الذين يزيد دخلهم على ٣٥٠ ألف دولار سنويًا ، وعلى دخل حكومة واشنطن .

وأوضحت ” الغمغام ” ، أن الضرائب على الدخل تُعَد ثاني أكبر مصدر لدخل حكومة واشنطن بعد الضرائب على المنشآت العقارية ، وحيث طرحت من خلال البحث مدى فعالية سياسة رفع الضرائب على الأفراد الذين يزيد دخلهم على ٣٥٠ ألف دولار في السنة بنسبة 5% ، وهل يتم دفعها أم أن هؤلاء الأفراد يديرون أموالهم للاستفادة من السياسات التي تسمح لهم بالحسم من الضرائب المفروضة عليهم .

وأشارت المبتعثة ، إلى أن الدراسة توضح أن الأفراد ذوو الدخل الذي يتراوح بين ٣٥٠ ألف دولار و٥٠٠ ألف دولار سنوياً ، يستفيدون من السياسات التي تسمح لهم بحسم جزء من الضرائب ؛ فيما يلتزم الأفراد الذين يزيد دخلهم على ٥٠٠ ألف ؛ بدفع الضرائب من غير اللجوء إلى سياسات الحسم ؛ وهذا يزيد من دخل الحكومة ؛ حيث تشير نتائج البحث إلى أن سياسة رفع الضرائب بنسبة ٥% على مستوى مدينة واشنطن ؛ تكون أكثر فاعلية لذوي الدخل ٥٠٠ ألف دولار فما فوق .


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