الغذاء والدواء توضح كيفية استخدام كمادات الماء الساخن بطريقة صحيحة

علي القحطاني(صدى):

أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم الجمعة، الطرق الصحيحة والآمنة لاستخدام كمادات الماء الساخن.

وأضافت الهيئة، عبر حسابها على ” تويتر ” ، أنه لابد من التأكد من خلوالكمادات من التشققات أو العيوب المصنعية، موضحة انها تتهالك مع مرور الوقت بشكل أسرع، لاسيما أنها مصنوعة من مادة المطاط بينما تستمر الكمادات المصنوعة من مادة البولي فينيل كلورايد ” PVC ” لفترة أطول، فضلاً عن أنه ينبغي اختيار الكمادات ذات الفتحات الكبيرة تلافياً لمخاطر تناثر الماء الساخن خلال ملء الكمادة.

وتابعت، أنه لابد من استخدم قطعة قماش للإمساك بالكمادة تفادياً للإصابات أو الحروق، وفتح الغطاء، والحرص على إفراغ الكمادة من المياه ” عند تكرار الاستخدام ” ، كما ينبغي تعبئة الكمادة بعناية تجنباً لتناثر أو انسكاب الماء الساخن وبحيث لا يزيد مستوى الماء عن ثلاثة أرباع حجم الكمادة.