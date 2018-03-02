الاتفاق يهزم أحد بثلاثية

نواف السالم(صدى):

انتهت مباراة الاتفاق في مواجهة أحد مساء اليوم الجمعة ، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ23 من بطولة دوري المحترفين ، بفوز الاتفاق على أحد بثلاثة أهداف مقابل هدفين .

وافتتح أحد تسجيل الأهداف بفضل لاعبه هشام الصيفي الذي سجل هدفي الفريق ، في الدقائق الـ 36 من عمر الشوط الأول ، والدقيقة الـ78 من الشوط الثاني في المباراة .

وبالرغم من تأخر الاتفاق في تسديد الأهداف ، إلا أنه تمكن من تحقيق الفوز عبر أهدافه الثلاثة ، التي سجلها فخر الدين بن يوسف في الدقيقة الـ 38 من الشوط الأول ، وعبدالرحمن العبود في الدقيقة الـ45 من نهاية نفس الشوط ، وهدف الفوز الثالث للاعب حامد الغامدي في الدقيقة الـ84 من نهاية الشوط الثاني في المباراة .