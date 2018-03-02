القبض على تشيكي تسبب في حوادث قطارات وترك رسائل لإدانة المسلمين

براغ(صدى):

أكدت وسائل إعلام تشيكية، اليوم الجمعة، أن رجلا سبعيني مشتبه في أنه تسبب في حادثين تصادم قطارات وترك رسائل عربية في مكان الحادث في محاولة لإثارة رد فعل عنيف ضد المسلمين.

وقالت مصادر، إن المتقاعد قام بقطع الأشجار حتى تسقط على خطوط السكك الحديدية بالقرب من ملادا بوليسلاف وهي مدينة صغيرة على بعد حوالي 40 ميلا شمال العاصمة براج.

وأضافت، إن المدعى عليه ترك منشورات في مكان الحادث ” تحتوي على نصوص تهديدية ضعيفة لغويا لإثبات أن مسلم وراء الحادث ” .

ويواجه الرجل الموجود حاليا في الحبس الاحتياطي عقوبة السجن مدى الحياة إذا ثبتت إدانته بالتسبب في حوادث التصادم التي وقعت في يونيو ويوليو من العام الماضي.