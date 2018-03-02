التشكيل النهائي للهلال في لقاء الفيصلي
انتهى المدرب خوان براون من تحديد التشكيل النهائي للاعبين المشاركين ضمن قائمة الأساسيين ، واللاعبين المنضمين لمقاعد البدلاء ، خلال المباراة التي تقام مساء اليوم الجمعة ، ضمن مواجهات الجولة الـ23 من بطولة دوري المحترفين .
ويلعب أساسيًا خلال المباراة ، عبدالله المعيوف ، ومحمد البريك ، ونيكولاس ميليسي ، وجيلمن ريفاس ، وإيزكويل سيروتي ، وأشرف بن شرقي ، وأحمد أشرف ، وعبدالله عطيف ، وياسر الشهراني ، وأسامة هوساوي ، ومحمد جحفلي .
وينضم للقائمة الاحتياطية ، علي الحبسي ، وعلي آل بليهي ، ومحمد كنو ، وعبدالملك الخيبري ، وسلمان الفرج ، ومختار فلاتة ، وياسر القحطاني ، وفهد الرشيدي ، ومحمد الشلهوب .
هلالي عسل[ عدد التعليقات: 192 ] نشر منذ 2 ساعتين
زعيميه ان شاءالله ,,